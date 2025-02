Suomalaiselle rallimestarille ilouutinen – MM-ohjelma varmistui

Rallin MM-sarjan WRC2-luokassa mestaruutta kauden 2022 päätteeksi juhlineet Emil Lindholm ja Reeta Hämäläinen palaavat saksalaisen Toksportin Skoda Fabia RS Rally2-auton rattiin.

Kaksikko aloittaa kautensa huhtikussa ajettavasta Kanariansaarten MM-rallista. Tämän jälkeen ohjelmassa on kesäkuinen Sardinian MM-ralli ja heinä-elokuun vaihteen Suomen MM-ralli. Loppusyksyn ohjelma lyödään lukkoon tämän jälkeen. Kaikkiaan kisoja ajetaan vähintään viisi.

– Kivat fiilikset palata Toksportille ja Skodalle, joiden kanssa voitimme WRC2-mestaruuden. Toki olin jo Skoda Fabia RS Rally2:n kehitystyössä mukana, joten auto on tiimin ohella ennalta tuttu. Tässä välissä Škoda on todennäköisesti kehittynyt yhä lisää, ja sen me näemme ja koemme ensimmäisissä testeissä, miltä auto nykykunnossa tuntuu, Lindholm kertoo tiedotteessa.

– Mielelläni olisin Ruotsissa kilpaillut, mutta myös Kanariansaarilla ajettava ralli on erittäin mieluisa kaudenaloituskilpailu. Sarjasta on parin viime vuoden ajan puuttunut puhtaalla asfaltilla ajettava MM-ralli. Kysymyksessä on tällaiselle entiselle rata-autoilijalle mieluisa kilpailu.

WRC2-sarja ja mahdollisimman täysipainoinen kilpailukalenteri olivat Lindholmin ja hänen yhteistyökumppaneidensa päätavoitteita, ja kun Hyundailla ei ollut tällaista ohjelmaa tarjolla, päädyttiin tähän ratkaisuun.

Lindholm siirtyi Hyundaille kesällä 2023 liityttyään kovin odotuksin heidän nuorten kuljettajien ohjelmaansa. Hyundain Rally2-auton suorituskyky on kuitenkin ollut jo pitkään kaukana WRC2-luokan kärkiautoista, eikä kovasti odotettua kilpailumahdollisuutta Rally1-autossakaan tullut runsaista testikilometreistä huolimatta.

– Haluan suuresti kiittää Hyundai Motorsportia mahdollisuudesta toimia MM-sarjan huipputiimissä. Viimeiset puolitoista vuotta olivat todella opettavaisia, ja on ollut fantastista saada rallin MM-sarjan pääluokan autosta ajotuntumaa sekä korvaamattoman arvokasta kokemusta siitä, miten lajin huipputiimi toimii.