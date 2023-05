Toyotan Elfyn Evans ajoi rytisten ulos Portugalin MM-rallissa – rajut kuvat jättivät lauantaille vain vähän toivoa

Evans karttureineen on tällin jäljiltä kunnossa.

Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan mukaan Evansin kilpailun jatkuminen lauantaina on vähintäänkin vaakalaudalla.

– Oletusarvo on, että töitä on aika paljon, tallipomo Jari-Matti Latvala arvioi C Moren lähetyksessä.