Jari-Matti Latvalalta isot ylistykset kritiikkiä keränneille Toyota-kuskeille – "Mahtavaa"

Tänä viikonloppuna Toyotan neljättä autoa ajava Jari-Matti Latvala lähetti ylistyksiä Katsutan ja Evansin suuntaan. Kyseinen kaksikko on ehtinyt olla muun muassa kritiikin kohteena.

Evans on saanut moitteita siitä, miten hän on meinannut jäädä hampaattomaksi MM-taistelussa Kalle Rovanperää vastaan. Katsutalla ongelmia on tuottanut se, ettei hän ole pysynyt kunnolla sarjan kärjen vauhdissa.