Autonvalmistaja BMW kutsuu useita tuoreita malleja korjattavaksi Yhdysvalloissa autoissa ilmenneen paloriskin vuoksi, kertoo muun muassa CNN.
BMW kutsuu yli 200 000 autoa korjattavaksi Yhdysvalloissa autoissa ilmenneen valmistusvian vuoksi. Samalla autonvalmistaja antaa kehotuksen olla pysäköimättä autotalliin paloriskin vuoksi.
Paloriski liittyy auton starttimoottorin releen vikaan, kertoo Yhdysvaltain tie- ja ajoneuvoturvallisuusvirasto CNN:n mukaan.
– Omistajia kehotetaan pysäköimään ajoneuvonsa ulos ja kauas rakennuksista, virasto tiedottaa.
Yhdysvalloissa kutsutaan takaisin korjattavaksi 196 355 BMW-ajoneuvoa, jotka on valmistettu vuosina 2019–2022.
Takaisinkutsu koskee myös noin 1 469 Toyota Supra -ajoneuvoa.
CNN:n mukaan BMW on tutkinut jo 10 autoa, jotka syttyivät tuleen, mikä johti massiiviseen takaisinkutsuun.
CNN:n mukaan takaisin kutsuttavat mallit ovat:
2019–2022 BMW Z4
2019–2021 BMW 330i
2020–2022 BMW X3
2020–2022 BMW X4
2020–2022 BMW 530i
2021–2022 BMW 430i
2022 BMW 230i
2020–2022 Toyota Supra
Traficomin tietokannan perusteella Suomessa ei ole tällä hetkellä annettu vastaavaa takaisinkutsua.