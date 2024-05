Tove Janssonin lapsuudenkoti myynnissä – tältä miljoona-asunto Helsingin ytimessä näyttää

Velatonta hintaa 164 neliömetrin kokoisella asunnolla on 998 000 euroa.

Asuntomyyjä Matias von Schantz kertoo, että kysyntää on ollut paljon.

– Tänään on ollut 5–6 näyttöä ja lisää tulee, von Schantz sanoo.

Myynti-ilmoituksen mukaan rakennuksessa on asunut myös muita tunnettuja taiteilijoita.

– Talolla on erityisasema katajanokkalaistalojen joukossa, sillä siihen suunniteltiin jo rakentamisvaiheessa kolme ateljeehuoneistoa joista tämä on yksi. Tästä johtuen talossa on vuosien saatossa asunut ja työskennellyt Janssonin taiteilijaperheen lisäksi suuri määrä muita taiteilijoita, mm. Hugo Simberg, William Lönnberg, Bruno Tuukkanen ja Alvar Cawén, ilmoituksessa kerrotaan.