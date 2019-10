Helsingin uuden luksustaloyhtiön asukkaina yritysjohtajia, rahasukujen perijöitä ja muita silmäätekeviä – lisäpalveluna esimerkiksi parkkirobotti

Asuntoja on luovutettu uusille omistajille tämän vuoden kuluessa. As Oy Grand Residence 21 Helsingin osakkeenomistajina on muun muassa pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniä, yritysjohtajia, sijoittajia ja rahasukujen perijöitä. Osa osakkaista on julkisuudesta tuttuja henkilöitä.