Toto Wolff täräytti: George Russell voi kiilata vielä F1-mestaruuteen – yhdellä ehdolla

Eroa ykkösenä olevaan Verstappeniin hänellä on 90 pistettä, mutta tallipäällikkö Wolff ei välttämättä pidä sitä ylitsepääsemättömänä vajeena, kun kautta on vielä 10 kilpailua jäljellä.

– Sitä on niin vaikea sanoa, koska meillä on muiden tavoin hyvin suuri piste-ero Maxiin. Tänään (lauantaina) me kuitenkin näimme, miten nopeasti tilanne muuttuu, kun he ovat poissa kärkitaistelusta, Wolff vastasi Sky F1:lle kysyttäessä Russellin mestaruusmahdollisuuksista.