Max Verstappen sähisi FIA:lle aika-ajojen sekoilusta: "Kohtelevat meitä kuin amatöörejä"

Perezin aika palautettiin nopeasti, mutta tilanne jätti erikoisen tunteen lajia säätelevän tahon toiminnasta. Vastaavia virheitä on tapahtunut useamminkin viime kisoissa.

– Kuskit sanoivat myös viime vuonna, että meidän täytyy olla selkeämpiä ja suorempia, mitä ratarajoilla haetaan takaa, mutta esimerkiksi eilen illalla he alkoivat puhua mutkasta 13. Siellä on kuitenkin kanttari ja valkoinen viiva, mikä minusta tekee siitä radan reunan, Verstappen kommentoi GP Fans -sivuston mukaan.

– Meillä on vain niin monia hölmöjä pikkuasioita, mikä tekee sen valvonnastakin vaikeaa heille. En tiedä. Kuskeina haluaisimme aina auttaa ja antaa neuvojamme, mutta mitään ei kuunnella, ja se on minusta äärimmäisen turhauttavaa.

Verstappen neuvoisi kisanjohtoa laittamaan mutkiin soraesteitä, jotta kuskit eivät varmasti ajaisi sinne. Ongelmana kuitenkin on, että samoilla radoilla ajetaan monia muitakin sarjoja, kuten moottoripyöräkisoja, mikä vaikeuttaa helppojen ratkaisujen tekemistä.

– En halua tapella heidän kanssaan. Haluan vain antaa heille neuvoja, mutta näyttää siltä, etteivät he oikeasti välitä ja itse asiassa minusta tuntuu siltä, että he kohtelevat meitä vähän kuin amatöörejä eikä se on minusta korrektia.