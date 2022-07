F1-lähtöjärjestys: Bottas hyökkää Hamiltonin kimppuun – kestääkö yllätyspaalupaikan hankkinut George Russell?

Russell onnistui viimeisellä kierroksellaan täydellisesti onnistuen lyömään Ferrarin Carlos Sainzin neljällä sadasosalla. Kisavauhdissa Mercedeksellä on tekemistä Ferrarin kukistamisessa, mutta toisaalta ohituspaikkojakaan ei käytännössä radalla ole.

– Meillä on yleensä hyvä kisavauhti, mutta Ferrarit näyttivät erittäin nopeilta perjantaina (harjoituksissa). Hyökkäämme kuitenkin täysillä, Russell lupasi.

Bottas lähtee matkaan viime vuosien tallikaverinsa Lewis Hamiltonin rinnalta. Alfa Romeo on kärsinyt kytkinongelmasta, johon on haettu nyt pientä helpotusta. Jos lähtö onnistuu, suomalaisella on mahdollisuus taistella hyvistäkin sijoista.