Peli on jo pelattu? F1-tähti heitti pyyhkeen kehään heti avauskisan jälkeen

Mercedekset joutuivat tyytymään sijoihin 5 (Lewis Hamilton) ja 7 (George Russell). Ja vaikka tosiaankin takana on vain yksi osakilpailu, Russell uskoo, ettei Red Bullia tulla tänä vuonnakaan kärjestä kampeamaan.

– Heillä on tämä mestaruus sinetissä. En usko, että kukaan taistelee heidän kanssaan tänä vuonna, Russell sanoi BBC:n mukaan .

– Heidän pitäisi voittaa jokainen kilpailu, se on minun arvioni heidän suorituskykynsä perusteella.

"Yksi huonoimmista päivistämme"

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

– Aston Martinit olivat todella nopeita, ja Red Bull on eri planeetalta. On satuttavaa, että he ovat niin kaukana edellä.