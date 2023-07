Toto Wolff latoi lohdutonta tekstiä Red Bullin musertavasta ylivoimasta – "Kuin F2 vastaan F1"

Red Bull on hallinnut puolivälissä ollutta F1-kautta mielin määrin ja tallin kuljettaja on noussut kauden jokaisessa kilpailussa korkeimmalle korokkeelle. Max Verstappen otti sunnuntaina jo kauden yhdeksännen ja seitsemännen peräkkäisen voittonsa ajamalla ykköseksi Unkarissa.

– Se on kuin F2-autot yrittäisivät kisata F1-autoa vastaan. He ovat tehneet parasta työtä. Kunhan he ovat sääntöjen puitteissa, he ovat tehneet parasta työtä, Wolff toteaa Sky Sportsille .

– Se on, mitä se on. Se on meritokratiaa. Me aiomme taistella itsemme takaisin voittamaan kisoja ja mestaruuksia, mutta olette nähneet, millaista vauhtia Max on pitänyt, Wolff sanoo.