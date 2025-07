FIA-pomo vihjasi isolla F1-muutoksella

FIA:n puheenjohtajan Mohammed Ben Sulayemin mukaan F1-sarja voisi palata käyttämään V8-moottoreita täysin kestävällä polttoaineella aikaisintaan vuonna 2029.

Laji siirtyy uuteen moottoriaikakauteen ensi kaudella, mutta FIA:n puheenjohtaja Ben Sulayem väläytti viime helmikuussa, että paluuta vapaasti hengittäviin V8- tai V10-moottoreihin harkitaan sen jälkeen.

V8-moottoreita käytettiin viimeksi vuonna 2013, ennen siirtymistä nykyisiin 1,6-litraisiin ​​V6-myllyihin.

– Nykyinen moottori on niin monimutkainen ja se on kallis, Ben Sulayem kertoi toimittajille viikonlopun Britannian Grand Prix'ssä.

– Monet autovalmistajat käyttävät V8-moottoreita autoissaan, joten kaupallisesti se olisi järkevintä.

Ben Sulayem sanoi, että V8-moottorilla olisi myös merkittäviä painoetuja ja ääni miellyttäisi sekä nostalgisia faneja että uutta sukupolvea.

– Meille V8 on mahdollinen. Olen erittäin optimistinen nykyisten tiimien kanssa. Formula One Management tukee tätä ja tiimit ymmärtävät, että se on oikea tie, hän sanoi.

Samalla Ben Sulayem totesi, että päätös on tehtävä pian.

– Siihen tarvitaan kolme vuotta, joten toivottavasti vuoteen 2029 mennessä meillä on jotain valmiina. Lisäksi polttoaine on erittäin kallista ja meidän on oltava erittäin tarkkoja ​​sen kanssa. Myös vaihteistot ovat erittäin kalliita.

Enemmän tiimejä, vähemmän kisoja

Ben Sulayem puhui myös mahdollisuudesta, että kiinalainen tiimi täyttäisi viimeisen 12. paikan. Hän on aiemminkin maininnut, ja sanoi edelleen, että laji tarvitsee enemmän autoja eikä kilpailuja.

– Tulee aika, jolloin on mielestämme oikea hetki kartoittaa kiinnostuneita tiimejä, Ben Sulayem sanoi viitaten 12. paikan täyttämisestä.

– Emme ole täällä järkyttämässä muita tiimejä. Asia ei ole sellainen, että otetaan vain joku sen takia, että sellainen on mahdollista. Sen on oltava meille vaivan arvoista. Tiimin on tuotava lisäarvoa Formula 1:n liiketoiminnan ylläpitämiseen.

F1-sarjassa ajaa tällä kaudella 10 tiimiä. General Motorsin Cadillac-brändistä on määrä tulla ensi kaudella 11. tiimi.