Anthony Joshua palasi voittokantaan, lähetti heti viestin Tyson Furyn suuntaan – "Nyrkkeilymaailma tarvitsee sen"

– On hienoa olla takaisin ja saada pallo niin sanotusti pyörimään. Kiipeämme jälleen tikkaita ylöspäin, Joshua sanoo Sky Sportsin mukaan viitaten raskaansarjan nokkimisjärjestykseen.

Tappiot saivat Joshuan lyömään työhanskat käteen ja paiskimaan tuplasti enemmän töitä unelmiensa eteen. Kova uurastus on vaatinut voimia myös henkisesti.

– Olen intohimoinen ja motivoitunut. Kukaan ei pakota minua tekemään tätä. Kukaan ei pakota minua aamulla ylös juoksemaan. Se on rankkaa. Se on välillä rankkaa. Minulla on kuitenkin vielä intohimoa tätä lajia kohtaan, Joshua vakuuttaa.