"Tosi hämmentynyt ja liikuttunut" – näin Gnistanin arki rullaa tuhoisan tulipalon jälkeen

– Ollaan tosi ilosia, on päästy treenaamaan tosiaan. Päästään taas jonkinlaiseen arkeen kiinni ja saadaan tämä itse harjoittelu käyntiin, kokenut puolustaja ja kapteeni Jukka Raitala sanoi MTV Urheilulle.

Raitalan mukaan joukkueessa on harjoituskentällä ollut "todella terävä fiilis", kun Gnistan on hionut Töölössä tekemistään ensi maanantaina Inter-vierasottelua varten. Joukkueen loppukauden kotistadion vielä haussa.

Gnistanin tragedia on saanut ihmiset liikkeelle. Apua on virrannut lahjoituksina monesta suunnasta.

– Apua on tullut. Siitä on tosi hämmentynyt ja liikuttunut, siitä miten paljon on tullut viestejä. Ihmiset todellakin haluaa auttaa meitä ja siitä iso kiitos kaikille.