Tornionjoen varressa odotettavissa ennätystä hipovaa vedenkorkeutta

– Nyt maaperä on veden kyllästämä. Jokainen pisara, mikä tuonne putoaa, on hyvin nopeasti päävesistöissä, ja silloin veden korkeudet nousevat hyvin nopeasti, hän sanoo.

Alaraudanjoen mukaan kaikissa tulvien uhkaamissa kunnissa on toteutettu todella aktiivisesti tilapäisiä tulvasuojaushankkeita. Hän kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa kiinteitä tulvasuojausrakenteita on hyvä pystyttää aiempaa enemmän.

– Esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän on syytä pohtia, olisiko tarpeen tehdä lisää kiinteitä rakenteita ainakin joillakin alueilla.

Vettä totisesti piisaa

Tornionjoen varressa odotetaan Alaraudanjoen mukaan niin suurta tulvaa, että se on hyvin lähellä vuonna 1968 syntynyttä ennätystä.

– Se hyvin helposti tarkoittaa sitä, että rantavarren kesäasunnoissa ja omakotitaloissa on varmasti suuri riski, että kastumisia tulee. On todennäköistä, että kesäasuntoja, keittokotia ja tällaisia on pilvin pimein veden varassa, hän sanoo.