Ilves voitti Saksassa ja KalPa pelasi tasan Sveitsissä, kun jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n pudotuspelit käynnistyivät tiistaina.
Tampereen Ilves oli voittanut CHL:n runkosarjan historiallisesti ilman ainuttakaan pistemenetystä ja sai kaksiosaisiin neljännesvälieriin vastaansa 16:nneksi runkosarjassa sijoittuneen saksalaisen Pinguins Bremerhavenin. Voitokkaasti Ilves jatkoi myös tänään.
Ottelua Saksassa tahrasi toisen erän episodi, jossa Bremerhavenin Bennet Rossmy taklasi Ilveksen Luke Henmania kovalla vauhdilla. Henman lensi päin laitaa ja hänen suupielensä menivät verisiksi. Joukkuekaverit taluttivat tokkuraisen kanadalaishyökkääjän pukukoppiin.
Rossmyn lennettyä laitataklauksesta ulos Ilves onnistui kääntämään ottelun iskemällä viiden minuutin ylivoimalla kaksi maalia. Matic Török viimeisteli toisessa erässä 2–2-tasoituksen, Erik Borg kolmannessa erässä 3–2-voitto-osuman.
Ilveksen avausmaalikin oli syntynyt ylivoimalla. Sen laukoi ensimmäisessä erässä Arttu Pelli.
KalPa tasapeliin
CHL:n runkosarjakakkonen KalPa tahkosi Sveitsissä Zürich Lionsia vastaan 4–4-tasapelin.
Aleksi Klemetin kolmannessa erässä ylivoimalla kihauttama kuopiolaisvieraiden 3–3-tasoitus häikäisi.
KalPa-hyökkääjä polki kiekon kanssa vauhtiin oman maalin takaa ja onnistui kääntämään nousunsa hyökkäyssiniviivan kohdalla läpiajoksi. Klemetti ujutti lopulta limpun maalivahti längistä rysään.