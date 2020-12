Poliisilta lisätietoja Nokialla jouluna tapahtuneesta henkirikoksesta - kuka on kuvassa näkyvä mies?

Poliisin mukaan kuvassa oleva mies liikkui rikospaikan lähialueilla hieman henkirikoksen teon jälkeen. Uhri on 1990 syntynyt mies.

Vartin aikaikkuna

Tähän mennessä poliisi on tehnyt kymmeniä kuulusteluja ja tarkistuksia sekä puhuttanut eri henkilöitä.

– Tapahtuman aikaikkuna on hyvin kapea. Uhri on saapunut kotiportaan eteen kello 00.31, ja ohikulkija ilmoitti hänestä hätäkeskukseen klo 00.45. Kyseisellä aikavälillä on tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä liikkunut useita henkilöitä, henkilöautoja ja ainakin yksi henkilö polkupyörällä, tiedotteessa kerrotaan.