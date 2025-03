Törkeä isku päähän päätti juniorin kisan

Juoksija iski kanssakilpailijaa viestikapulalla päähän Yhdysvaltojen Virginiassa käydyssä junioreiden viestijuoksukilpailussa.

4x200 metrin kisan ankkuriosuudella nähtiin häkellyttävän ruma temppu, kun I.C Norcom High Schoolin juoksija paukautti Brookvillen kilpasiskoa tylysti kapulalla takaraivoon.

Osuman saanut Kaelen Tucker kaatui välittömästi iskun seurauksena maahan.

– En ollut uskoa tapahtunutta. En tiennyt mitä tapahtui – sain vain iskun päähäni ja suistuin radalta, Tucker sanoo Sport Biblen mukaan.

Voit katsoa tilanteen alla olevalta videolta.

Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Ennen iskua Tucker ohitti Norcom High Schoolin juoksijan ja nosti joukkueensa kisassa toiseksi. Ilmeisesti pieni käsien osuminen kaarteessa sai Tuckerin kanssakilpailijan suunniltaan.

– Kätemme osuivat yhteen aika paljon kaarteen keskiosassa. Siirryin hieman ulommas, jotta pääsin hänen ohitseen. Kun vihdoin pääsin edelle, hän iski minua kapulalla päähän, Tucker kommentoi.

Törkytempun tehneen Norcomin joukkue hylättiin.

– Kukaan (vastustajan leiristä) ei tullut katsomaan, oliko minulla kaikki hyvin, Tucker kertoo.

Tuckerin äidin mukaan tyttö sai tilanteessa lievän aivotärähdyksen. Hän kertoo, että lääkärien mukaan kalloon on voinut aiheutua murtuma.

– Nyt vointini on ok. Minulla on edelleen hieman päänsärkyä. En pidä siitä, että joudun olemaan poissa juoksuradoilta.

Tuckerin äiti ihmettelee, että Norcomin leiristä ei ole oltu missään yhteydessä uhriin. Yksikään valmentaja tai urheilija ei ole ottanut yhteyttä.

– Vaikka se olisi ollut vahinko, mitä en usko, mitään ei ole tehty. Ja tempusta on kulunut jo yli 24 tuntia, Tuckerin äiti ihmettelee.