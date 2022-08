Yksi maailman saastuneimmista meristä lainehtii Suomen rannoilla: MTV vieraili roskatalkoissa, jossa havaitsi helposti, mikä roska on yleisin

Tänään vietettävän Itämeri-päivän tiimoilta suomalaisia on jälleen kannustettu mukaan konkreettisesti siivoamaan rantoja. Hankkeen taustalla on Espoossa ja Helsingissä toimiva Vesiurheilukeskus Laguuni. Laguunin toimitusjohtaja Juuso Tilaeus sanoo, että roskaa on tänä vuonna nostettu laajasta työstä huolimatta vähemmän viime vuoteen verrattuna.