Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki väläyttävät ajatusta TTK-kilpailuun osallistumisesta: "Ollaan hypätty nyt eräästä satunnaisesta musiikkiohjelmasta pois"

– Tämähän on vähän tämmöisen Roosa-retken kulminaatiopiste ja tietynlainen välimaali. Tämä itse kamppishan toki jatkuu vielä, mutta tämä on samaan aikaan juhla mutta myös toisaalta iso ponnistus, Wirtanen kertoi MTV Uutisille ennen lähetystä.

– Tämä on ollut meille suuri etuoikeus, että ollaan päästy osaksi tätä pitkää ja kunniakasta Roosa nauhan lenkkiä. 20 vuottahan tätä on tehty ja todella hyvä, että näin on. Ja me ollaan tätä vuonna päästy tällaiseksi pieneksi osaseksi tätä. Kuten sanoin, se on todella suuri kunnia-asia meille, Santapukki totesi.