HIFK piti pitkän kriisipalaverin suljettujen ovien takana – tähtihyökkääjä avasi sisältöä: "Turha tässä on sen enempää valehdella"

Murheenkryyni

– Yksi asia on maltti. Toinen on sellainen tietynlainen halukkuus. Se ei saa mennä siihen, että alamme puristamaan mailasta. Se on ihan viimeinen juttu, kun rupeaa kädet rakkuloilla tuolla leipomaan. Siitä ei tule sitten yhtään mitään. Tarvitsemme tietynlaista jämäkkyyttä siihen, kun olemme menossa tekemään maaleja. Jos katsoo viimeisiä neljää-viittä peliä, niin koen, että meidän hyökkäyspelaamisemme on mennyt parempaan suuntaan. Olemme saaneet enemmän hyökkäysalueaikaa ja olemme luoneet riittävästi paikkoja. Ylivoima on yksi murheenkryyni. Uskon, että se lähtee rullaamaan. Siihen on jo nyt saatu paremmin rauhaa, Koivistoinen perkaa.