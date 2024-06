Kovan tempun tehnyt tähti hakee jymypaukkua: "Hyvällä otteella mitalitaistelussa" – EM-yleisurheilussa hurja suomalaispäivä

– Toivon sellaista positiivista nälkää, intoa ja uteliaisuutta lähteä mitalivauhtiin. Tilanne on se, että Aku on tosissaan hyvällä otteella mitalitaistelussa, Evilä sanoo.

– Valmistautuminen on varmasti mennyt hyvin. Nyt sitten riippuu siitä, miten viimeistely menee, nesteytys ennen kilpailua on tärkeä.

"Caudery miettii"

Murron hallikausi päättyi kesken MM-finaalin, kun hän vetäytyi kilpailusta akillesjännevamman takia. Murto aloitti ulkoratakautensa Lahden gp-kilpailussa tuloksella 460. Hallikaudella ennen loukkaantumistaan Murto ylitti Suomen ennätyskorkeuden 481, jolla on Euroopan tilastossa toisena hallissa 486 hypänneen Ison-Britannian Molly Cauderyn jälkeen. Cauderyn kesän paras tulos on 484.

– Caudery on aavistuksen ehkä edellä, mutta varmasti hänkin miettii, että mitähän se Murto tekee. Siellä on maltilla rakennettu tätä kuviota, ei ole hätäilty yhtään. Harjoituskilpailu otettu vajaalla vauhdilla, heti erittäin asiallista lukemaa tauluun, Evilä sanoo.

– Wilmahan on äärimmäisen kova ja hyvä arvokisaurheilija. On mitalitaistelussa ehdottomasti ja kun ollaan mitalitaistelussa, se voi heilahtaam ihan suuntaan tahansa.

– Ehdottomasti finaaliin ja tuollaisilla lukemilla kuin 460 ollaan pistesijoista vääntämässä. Nyt on Elinallakin vaan mahdollisuuksia valtavasti. Tilanne on positiivinen, kun näyttää, että kunto osoittaa vahvasti sinne koiliseen. Pitää vain sen hyvän nautinnollisen tunteen ja nauttii tämän hetken huippukunnosta.

– Topi on joutunut tekemään korvaavaa (harjoittelua) jonkin verran, mutta on osoittanut arvokisoissa pääsääntöisesti olevansa armottoman kova konna. Taitaa taktiikat ja uskaltaa luottaa tekemiseensä. Jälleen kerran Ukonmaanahon (valmentaja Janne Ukonmaanaho) kanssa nämä on varmasti mietitty tarkkaan. Finaali on ehdoton minimitavoite.