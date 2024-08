Tommi Evilä huomasi Krista Tervossa muutoksen: ”Heti alusta näki” – tällainen heitto vaadittaneen olympiamitaliin

– Palaan siihen, mitä sanoin Krista Tervosta EM-kisoissa: hän on luonnonvoima. Hallitsematon, jota ei voi valjastaa. Tosi iso hatunnosto hänen tiimilleen, erityisesti valmentaja Jukka Vihtoselle . Siellä on selvästi keskitytty kaikista vaikeuksista huolimatta oikeisiin asioihin, eikä lähdetty etsimään kaiken ratkaisevaa hopealuotia, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä iloitsee.

– Kristan osalta niissä alkupyörähdyksissä ennen varsinaisia neljää pyörähdystä oli nyt enemmän nopeutta. Kontrasti toisesta kolmanteen ja kolmannesta neljänteen pyörähdykseen on ollut ihan valtavaa. Kiihtyvyys on muistuttanut enemmän kiekonheittoa, jossa valtaosa kiihtyvyydestä tulee viimeisellä pyörähdyksellä. Nyt heti alusta näki, että se on tasapainossa. Henkisestä lujuudesta kertoo myös se, että vaikka ensimmäinen jäi häkkiin, toisella tuli Suomen ennätys. Reaktio olisi voinut olla automaattisesti se, että tätä tämä taas on. Mutta sen sijaan olemus olikin, että mulla on vielä kaksi hienoa mahdollisuutta, Evilä iloitsi.