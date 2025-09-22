Sosiaaliseen mediaan on jaettu maanantain aikana useita postauksia Tomi Alatalon muistolle.

Uutinen näyttelijä Tomi Alatalon kuolemasta saavutti suomalaiset maanantaina. 44-vuotias Alatalo menehtyi sunnuntaina 21. syyskuuta. Hämeenlinnan teatterin verkkosivuilla kerrotaan, että kuolinsyy oli äkillinen sairauskohtaus.

Sosiaaliseen mediaan on julkaistu useita suruvalitteluja ja muisteluita Alatalon kuoleman jälkeen.

Edesmennyttä näyttelijää muistaa somessa muun muassa Tampereen teatteri. Vuonna 2013 Alatalo nähtiin Tampereen teatterissa nimiroolissa Shakespeare-tulkinnassa Hamlet Kostaja, jonka lisäksi hän tähditti muun muassa näytelmiä Ulkomaalainen ja Hylkäämisen päivät.

– Tänään saimme järkyttävän suruviestin: näyttelijä Tomi Alatalo on kuollut vain 44-vuotiaana. Jäämme kaipaamaan paitsi taitavaa näyttelijää myös erittäin lämmintä ja sydämellistä työtoveria, Tampereen teatterin Facebook-julkaisussa lukee.

– Otamme osaa Tomin läheisten ja ystävien suruun, teksti päättyy.

Myös Hämeenlinnan teatterin Instagram-tilillä julkaistiin kirjoitus Alatalon muistolle.

– Hämeenlinnan Teatterin henkilökunta kokoontui tänään muistamaan äkillisesti poismennyttä kollegaansa Tomi Alataloa, jonka oli tarkoitus näytellä ensi kuussa ensi-iltaan tulevassa musiikkinäytelmässä Irwin – Mies joka valitsi väärin nuorta Irwin Goodmania, julkaisussa sanotaan.

– Tomi oli arvostettu ja rakastettu kollega, jonka lämmin ja valoisa asenne työhön ja elämään heijastui kaikkiin hänen ympärillään. Hänen äkillinen poismenonsa on suuri menetys koko työyhteisölle ja suru tulee olemaan läsnä koko tuotannon harjoitus- ja esityskauden. Teatterissa on tänään suruliputus. Tomin muistoa kunnioittaen ja läheisten suruun osaa ottaen, Hämeenlinnan Teatteri, teksti päättyy.

Jussi-gaalan Instagram-tilillä julkaistiin muistopostaus Alatalolle. Julkaisussa kerrataan edesmenneen näyttelijän uraa.

Jussi-gaalan Instagram-julkaisun kommenttikenttään on jätetty lukuisia surullisia ja järkyttyneitä viestejä.

– Järkyttävää. Ihana ihminen ja loistava näyttelijä. Osanottoni omaisille, näyttelijä Krista Kosonen kirjoittaa.

– Osanotto läheisille. Kauhea uutinen, muusikko Paula Vesala kommentoi.

– Syvä osanotto kaikille läheisille, näyttelijä Sara Melleri kirjoittaa.

– Järkyttävä uutinen. Syvä osanottoni läheisille, näyttelijä Satu Tuuli Karhu kommentoi.

– Surun päivä. Hieno sympaattinen ihminen, näyttelijä ja esikuva. Voimia omaisille, näyttelijä Heikki Ranta raapustaa.

Alatalo näyttelee lokakuussa ensi-iltansa saavassa elokuvassa Anna minun rakastaa enemmän. Elokuvan ohjaaja Oskari Sipola muistelee Alataloa Instagram-tarinassaan.

– Tomi. Syvin ja lämpimin osanottoni hänen läheisilleen musertavaan suruun. Tomi oli aivan ihana kollega, suunnattoman lahjakas näyttelijä ja jättää jälkeensä valtavan aukon suomalaisen teatterin ja elokuvan kenttään, sekä suuren kaipauksen. Lepää rauhassa, Tomi, Sipola kirjoittaa sydämen kera Instagram-tarinapostauksessaan.

Alatalo muistetaan muun muassa elokuvista Hytti nro 6, Metsäjät ja Love Records – Anna mulle lovee sekä sarjoista Munkkivuori, Queen of Fucking Everything sekä Toinen tuleminen.