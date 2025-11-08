Suomen Tomas Käyhkö voitti keilailun Amir Cupin Qatarin Dohassa ja kuittasi samalla muhkean 25 000 dollarin palkintopotin.

Tomas Käyhkön, 28, urakka Amir Cupissa, yhdessä Lähi-idän suurimmista keilailuturnauksista, lähti takellellen käyntiin. Hän sijoittui alkukilpailussa 21:nneksi mutta eteni perjantaiseen finaalin ensimmäiseen vaiheeseen. Peli parani, ja suomalainen oli finaalin ensimmäisen vaiheen jälkeen jo kolmantena päästen jatkamaan kisaamista 16 parhaan joukossa.

Käyhkö keilasi lauantain toisessa vaiheessa kärkituloksen 1928 ja eteni suoraan porraspelifinaalin viimeiseen vaiheeseen. Hän keilasi viimeisessä vaiheessa voitosta Ranskan Valentin Saulnieria vastaan. Ottelu päättyi tiukan taiston jälkeen suomalaiselle sarjalukemin 238–225, ja voittopotiksi tuli 25 000 dollaria.

– Tuntuu tosi hienolta voitto, kun ei meinannut päästä melkein alkukilpailusta finaaliin ja sitten päästiin vielä voittoon asti. Aika eri peli oli finaaleissa, kun joutui rataa koko ajan vaihtaessa miettimään muutoksia, rataeroja ja muuta. Hyvältä tuntuu tietysti, kun päästiin tavoitteeseen ja saatiin voitto kotiin, Käyhkö kommentoi Suomen Keilailuliiton tiedotteessa.

Suomen 18-vuotias Nooa Vilokkinen sijoittui 12:nneksi ja 20-vuotias Luukas Väänänen 25:nneksi.

Alle 21-vuotiaiden sarjassa Vilokkinen oli toinen ja sai 1 500 dollaria.

Amir Cupissa oli tänä vuonna palkintorahaa kaikkiaan jaossa 112 600 dollaria.