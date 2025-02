Ylöjärveläinen Santtu, 28, jysäytti rahakkaan jättipotin Yhdysvalloissa – "Ihan käsittämätöntähän tämä on"

28-vuotias keilaaja Santtu Tahvanainen ylsi Suomen aikaa sunnuntaiaamuna harvinaiseen saavutukseen, kun hän voitti PBA Illinois Classic -ammattilaisturnauksen Chicagossa.

Loppuottelussa Tahvanainen löi amerikkalaisen Chris Vian, 32, lukemin 186–155. Voitto kilauttaa Tahvanaisen tilille 30 000 dollaria eli noin 29 000 euroa.

Tahvanainen aloitti loppuottelun kahdella kaadolla, jätti sitten paikkaamattoman reiän ja tuplasi uudelleen. Via epäonnistui toisessa ruudussa paikkoheitossa ja jäi takaa-ajajaksi.

Tahvanainen teki toisen tyhjän ruutunsa seitsemänteen ruutuun, mutta vastustajan huonot heitot jättivät vaikeita keilaryhmiä ja hän teki loppuruutuihin vielä kaksi tyhjää. Tahvanainen pääsi heittämään viimeisen ruudun vapautuneesti tehden komean kaadon yleisön hurratessa.

–Täähän on ihan kaikki kaikessa. Se tekeminen, sen todistaminen itselleen, että sen pystyy tekemään. Ihan käsittämätöntähän tämä on, ei tähän voi muuta sanoa. En muistanut tv-haastattelussa sanoa, mutta sanotaan tässä nyt, että kaikille kotona oleville yli kaiken suuri kiitos ihan kaikesta ja kaikille, jotka on herännyt tai valvonut kattomaan show'ta ja laittanut viestejä ynnä muuta, erittäin suuri kiitos, Tahvanainen kiitti Suomen Keilailuliiton tiedotteessa.

Tahvanainen on kolmas PBA-turnauksen voittanut suomalainen. Edellinen suomalaisvoitto on yli kymmenen vuoden takaa Osku Palermaan nimissä. Myös Mika Koivuniemi lukeutuu kyseiseen harvalukuiseen joukkoon.