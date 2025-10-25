Tuore SM-kultamitalisti Emma Palermaa, 15, voitti Itävallan Wienissä järjestetyn Euroopan mestarien kilpailun.

Kilpailuviikko huipentui lauantaina Masters-kilpailuun, jonka välierässä Suomen keilaajalupaus kukisti Saksan Laura Beuthnerin 504–457 ja loppuottelussa Englannin Hayley Russellin 523–441.

– Voisi sanoa, että välierä ja loppuottelu meni ihan superhyvin. Molempiin peleihin tuli se 500 pistettä kahteen sarjaan ja ei siinä otteluiden aikana tullut oikein mietittyä hirveästi mitään, olin aika keskittynyt siihen, että tulisi hyvää heittoa, Palermaa kertoi Suomen keilailuliiton tiedotteessa.

Euroopan mestarien kilpailussa oli osallistujia 38 maasta. Palermaan lisäksi Suomea edusti miesten SM-kultamitalisti Niko Oksanen, joka sijoittui Mastersissa seitsemänneksi.