Tom Hanks esiintyi käsi täristen ensi-illassa: "Ei ole parempaa paikkaa kuin…"

Konkarinäyttelijä Tom Hanks , 65, esiintyi käsi täristen Baz Luhrmannin Elvis-elokuvan Australian ensi-iltatilaisuudessa 4. kesäkuuta. Elokuvalla on tällä hetkellä menossa maailmanlaajuinen mainoskiertue.

– Maailmassa ei ole parempaa paikkaa elokuvan tekemiseen kuin tämä Gold Coast. Olen kuvannut elokuvia Marokossa ja Los Angelesissa ja New Yorkissa ja Seattlessa ja Berliinissä. Yhdelläkään paikalla ei ole sitä, mitä Gold Coastilla on, ja mitä se on. Kaksi sanaa. Missään näistä muista kaupungeista ei ole Dan Murphya, Hanks sanoi viitaten Dan Murphy’s -nimiseen, australialaiseen viinakauppaketjuun.