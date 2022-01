Ilmastonmuutos: Jää ja home ovat ajaneet tuhannet porot kadoksiin Lapissa – vahingot voivat nousta miljooniin, ja tämä voi olla vasta alkua

On normaalia, että porot matkaavat pitkiäkin matkoja, sillä ne pääsevät laiduntamaan vapaasti Lapissa.

Tänä talvena useita tuhansia poroja on kuitenkin matkannut poikkeuksellisen kauas, mikä aiheuttaa lisätyötä- ja kustannuksia poronhoitajille. Poroja on etsitty GPS-pantojen ja helikopterien kanssa, mutta matkat voivat olla jopa satoja kilometrejä. Samoja ongelmia on ollut myös Ruotsin poronhoitajilla.