Kymmenien tuhansien kalakuolemien syinä ainakin levä ja lämpö – Rautalampi-järven katastrofin tutkimukset jatkuvat yhä: "Olosuhteet ovat olleet ilmeisen otolliset"

Pohjois-Savon ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä kertoo järvi on rehevä. Tässä suhteessa ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään merkittävää muutosta, joka selittäisi kalakuolemat.

– Tällä hetkellä siellä on voimakas leväkukinta päällä. Olosuhteet ovat olleet ilmeisen otolliset, koska veden lämpötila on vaihdellut 26:sta 30:een asteeseen. Tämä on varmaan monen tekijän yhteissumma, Käkelä arvioi.