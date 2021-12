Toisen jäte on toisen hyöty – Materiaalitori tarjoaa markkinapaikan yritysten hylkymateriaaleille

– Tästä sattuu silmään nämä monenlaiset lasirakenteet. Lasin takana näkyvät kiviportaat ja ulkona on kaidetta ja muuta rakennetta. Varmasti päästäisiin yli 50 prosentin uudelleenkäyttömahdollisuuksiin, arvelee yrittäjä Petri Salmi Spolia Design Oy: stä.

Toisen yrityksen jäte hyötykäyttöön

Petri Salmi edustaa Spolia Design -yritystä, joka on erikoistunut purkumateriaalien uudelleen käyttöön. Yritys käyttää Materiaalitori.fi -palvelua sekä käyttökelpoisten materiaalien myyntiin että ostamiseen. Materiaalitorilla kaupataan kaikenlaista ylijäämää kankaista muoviin ja tuhkaan.

– Jätemateriaaleja, joita voidaan hyödyntää jossain toisessa kohteessa, teollisuuden sivuvirtoja, rakennusjätteitä, purkujätteitä. Eniten ilmoituksia on todennäköisesti rakennus- ja purkujätteissä, mutta jos puhutaan määristä, niin betonia ja maa-aineksia. Tuhka on nyt tullut uutena. Sitä voi käyttää lannoitteena tai rakentamiseen, toteaa Motivan johtava asiantuntija Ilkka Hippinen. Motiva ylläpitää Materiaalitori-markkinapaikkaa.

Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta

Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Rekisteröityneitä käyttäjiä on tällä hetkellä noin 1 500. Tavoitteena on kiertotalouden vauhdittaminen.