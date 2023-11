Muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkoi Suomessa – ensimmäinen laitos Nokialla

Laitos on Suomen ensimmäinen, jossa muovia kierrätetään kemiallisesti teollisessa mittakaavassa. Vuodessa pystytään käsittelemään 4 000 tonnia muovijätettä.

– Meille tulevat muovipakkaukset käytännössä nesteytetään takaisin öljytuotteeksi, mistä ne on alun perin valmistettukin. Pyrolyysiöljystä petrokemian teollisuus voi tuottaa uusia polymeereja ja edelleen uusia muovituotteita, tiivistää Wastewise Groupin toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi .

Uusia ruokapakkauksia kierrätysmateriaalista

Yhtiön on itse kehittänyt käsittelymenetelmiä.

– Se, miten me olemme hyödyntäneet pyrolyysia muovijätteen nesteytykseen, on meidän omaa teknologiaa. Siihen sisältyy innovaatioita ja ensimmäiset patentit on myönnetty meidän omalle teknologialle, kertoo Suvilampi.