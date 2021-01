Toini-myräkkä toi pääkaupunkiin paksut kinokset – parin päivän aikana sataneiden lumien raivaaminen voi viedä jopa kuukauden

Tiimipäällikkö Tarja Myller kertoo, että Helsingin keskustan lumikertymä on nyt Toini-myrskyn hännillä 33 senttiä ja ryhtymistä erityistoimiin arvioidaan.

– Kun tämä poikkeuksellisen suuri lumimäärä on tullut kerralla ja kun näyttää siltä, että 5–10 vuorokautta tästä eteenpäin on pakkasta eikä lumi sula, me olemme lähestymässä poikkeustilaa talvihoidon suhteen. Joten pyrimme nyt muun muassa järjestämään erilaisia lisäresursseja.