Toinenkin sveitsiläinen kryptausyhtiö toimi CIA:n piikkiin – paljastuksesta nousi skandaali, poliitikot vaativat tutkintaa

Sveitsissä jo toinen viestinsalauslaitteita valmistanut yritys on paljastunut ulkomaisten tiedustelupalveluiden laskuun toimineeksi Troijan hevoseksi. Tapauksesta on erityisen nolo Sveitsille, joka on ollut julkisesti erityisen tarkka puolueettomuudestaan.