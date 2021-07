Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit kieltävät käyttäneensä vakoiluohjelma Pegasusta – Marokko ja Unkari aloittivat tutkinnat

850 työntekijän NSO Group on vakuuttanut, että ohjelma on tarkoitettu vain terrorismin ja rikollisuuden kitkemiseen ja sen käyttö mihin tahansa muuhun toimintaa on rikollisten tekosia. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on toista mieltä ja pitää vakoiluohjelmaa keinona hiljentää toimittajia ja hyökätä aktivisteja ja toisinajattelijoita vastaan.