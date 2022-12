Toimittaja Ina Mikkola paljastaa hellyttävän asian arjestaan ja kumppanistaan: "Rakastan yli kaiken"

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa on tulossa päätökseensä ja Linnan juhlista valutaan hiljalleen virallisille jatkoille Hotel Kämpiin Helsingin keskustaan.

MTV Uutiset Live on myös paikan päällä aistimassa tunnelmaa. Paikalla on muun muassa toimittaja-juontaja Ina Mikkola, joka kertoi, että hänen osaltaan itsenäisyyspäivän vietto on sujunut mukavasti, mutta yksi asia hänessä nostattaa erityisen huolen.

– Mielestäni tosi negatiivinen asia on se, että tänään täällä Suomen kaduilla on kuitenkin kulkenut myös äärioikeistolaisia natseja, ja se on mielestäni hirveää, koska mielestäni suomalaisen yhteiskunnan upeus ja kauneus on vapaus, turvallisuus ja tasa-arvo. Ja täällä on tavallaan sellaisia ihmisiä, jotka haluavat romuttaa sen, niin siitä tulee mulle turvaton olo.

Juhlapäivään Mikkola kertoo valmistautuneensa yhdessä ystäviensä kanssa laittautuen. Hän kertoo, että näyttävillä juhlatyyleillä hän haluaa ystävineen kunnioittaa itsenäisyyttään juhlivaa Suomea.

Hän muistuttaa, että itsenäisyyspäivä on kuitenkin kaikkien suomalaisten juhla, vaikkei sitä viettäisi Presidentinlinnassa tai Hotel Kämpissä.

– Haluaisin, että jokainen kokisi, että itsenäisyyspäivä on meidän kaikkien juhla, vaikka sitä juhlitaankin vähän eri tavoilla. Mutta on se myös tosi eri asia, en olisi pikkutyttönä vaikka ajatellut, että voi itse joskus pukeutua hienosti ja mennä johonkin tällaisiin juhliin sitä juhlimaan.

Mikkola kertoi myös, että hänet erityisesti onnelliseksi tekee läheisten rakkaus.

– Minulla on pitkäaikainen, ihana kumppani, jota rakastan yli kaiken. Se, mitä meillä arjessa on, on tosi ihanaa. Minulla on tosi upeita ystäviä ja jotenkin se, että heidän kanssaan voi ylläpitää sitä läheisyyttä ja myös petraa siinä, jos välillä sen unohtaa.

– Se läheisten ihmisten kanssa rakkauden vaaliminen, se on elämän pointti.