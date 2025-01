Ina Mikkolan uusi eroottinen podcast on tarkoitettu vain miehille: "Paikka, missä kukaan ei ole nolo runkkari"

Toimittaja-kirjailija Ina Mikkola aloitti tammikuussa Boys’ Club -podcastin.

Toimittaja-kirjailija Ina Mikkola on erikoistunut työssään seksuaalisuuteen. Tammikuussa hän aloitti Podimossa vain miehille suunnatun Boys’ Club -podcastin, joka on kuvauksen mukaan sensuelli, eroottinen ja oivaltava podcast seksuaalisuudesta.

Inspiraatio podcastiin lähti siitä, että Mikkola kokee saaneensa suomalaisten miesten luottamuksen.

– Olen ollut vaikka festareilla ja jotkut miehet ovat tulleet kysymään apua haasteisiinsa. Siitä tajusin, että on selkeästi tilausta erityisesti sisällölle, joka on suunnattu vain ja ainoastaan miehille, Mikkola kertoi Huomenta Suomessa 19. tammikuuta.

Mikkola haluaa tarjota miehille turvallisen tilan tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja kehittyä siinä. Hän ei halua laittaa miehiä yhteen lokeroon, vaan mahdollistaa miehuuden moninaisuuden tutkimisen.

Hänen mielestään on edelleen olemassa paljon stereotypioita, jotka liitetään miehiin.

– Sellaisia nihkeitä sanoja, kuten ”nolo runkkari”. Haluan, että Boys’ Club on sellainen paikka, missä kukaan ei ole nolo runkkari, vaan kaikki miehet ovat tervetulleita sellaisina kuin tällä hetkellä ovat. Uskon, että Suomi on täynnä fiksuja ja ihania miehiä, joilla on halu tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja kehittyä siinä, Mikkola tiivisti.