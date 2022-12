Presidenttiparin kättely keskeytyi useaan otteeseen syystä, jota ei ole Linnan juhlissa aiemmin nähty

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa on käynnissä paraikaa. Linnan juhliin on kutsuttu tänä vuonna 1300 vierasta ja juhla järjestetään ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian alun. Viimeksi Linnan juhlat on nähty vuonna 2019.