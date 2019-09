Tjäreborg: Suurin osa maanantaina jumiin jääneistä matkustajista on päässyt palaamaan Suomeen

Brittituristien kotiutusoperaatio jatkuu



Thomas Cookin konkurssin myötä ilman paluukuljetusta jäi yhteensä 150 000 brittiä. Heidän kotiin lennättämisensä on viranomaisten mukaan rauhanajan suurin operaatio, joka on kastettu Matterhorniksi. Sitä varten on vuokrattu niin paljon lentokoneita, että ne muodostaisivat yhdessä maailman viidenneksi suurimman lentoyhtiön.