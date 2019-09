Tjäreborg peruu kaikki maanantain lentonsa: "Olemme äärimmäisen pahoillamme"

Yksi Suomesta lähtevä lento ehdittiin jo perua maanantaiaamuna. Kyseessä on Helsinki-Vantaalta Kyproksen Larnakaan kello 7.00 lähtemään tarkoitettu lento.

– Olemme äärimmäisen pahoillamme tilanteesta ja asiakkaillemme aiheutuvasta harmista ja mielipahasta. Viimeiseen asti pyrimme järjestämään asioita niin, että lennot olisi voitu lentää. Se osoittautui kuitenkin mahdottomaksi ja maanantain lennot on pakko perua, sanoo Thomas Cook Northern Europen konsernijohtaja Magnus Wikner yhtiön tiedotteessa.

Tuhansia suomalaisia matkoilla

Tjäreborgilla on parhaillaan noin 3 500 asiakasta maailmalla. Yhtiön mukaan suomalaisasiakkaiden matkoja suojelee matkapakettilaki ja vakuusrekisteri.

Yhtiön mukaan sen liiketoimet Britanniassa ovat päättyneet sekä kaikki tulevat lennot ja lomamatkat on peruttu.

Yhtiön matkoilla on ympäri maailmaa noin 600 000 turistia. Britannia on käynnistämässä Matterhorn-nimellä kulkevaa operaatiota, jonka tarkoituksena on tuoda kotimaahan 150 000 Thomas Cookin matkoilla ulkomailla olevaa brittiasiakasta, STT kertoo.