Kylie Jennerin tyttäreltä hulvaton reaktio äitinsä tyylikokeiluun – video meni viraaliksi

Kylie Jennerin tytär antaa äidilleen suoraa palautetta tämän vuosien takaisesta tyylistä.

Kylie Jennerin tytär Stormi Webster, 7, arvosteli äitinsä vuosien takaista tyylikokeilua, jossa hänellä oli punainen asu ja sininen peruukki.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Stormi järkyttyi nähdessään kuvan äidistään.

– Oliko hiuksesi värjätty tuossa kuvassa? hän kysyy ihmeissään.

– Ei, se oli peruukki. Äiti rakasti peruukkien käyttöä, Jenner selitti.

– Sininen peruukki ja punainen asu. Tuo ei ollut kovin hyvä yhdistelmä, hän arvostelee suorasanaisesti ja saa äitinsäkin huvittumaan.

Stormin rehellinen reaktio on levinnyt nopeasti somessa ja kerännyt jo yli 80 miljoonaa katselukertaa (luku torstailta 19.6.2025).

Kylie Jenner on aikoinaan nähty sinihiuksisena.Credit: AFF / Alamy Stock Photo

Kylie Jenner käytti ahkerasti kirkkaanvärisiä peruukkeja ​​2010-luvun puolivälissä. Tuolloin hän otti käyttöön lempinimen "King Kylie" ja jopa vaihtoi Instagram-käyttäjänimensä muotoon @kingkylie vuonna 2015.

Tyylikausi kesti vuodesta 2014 vuoteen 2016.

Kylie Jennerillä ja Travis Scottilla on kaksi lasta. Heidän esikoistyttärensä nimi on Stormi, ja heidän toinen lapsensa on kolmevuotias Aire-poika. Jenner ja Scott erosivat vuonna 2023 ja nyt Jenner tapailee ranskalais-yhdysvaltalaista näyttelijää Timothée Chalametia.