Onko hallituksessa sopu ilmastotoimista? Ei ole, sanoo Annika Saarikko – Timo Harakka hehkuttaa yhteisymmärrystä

Ilmastotoimista on povattu politiikan syksyn suurta riidanaihetta, mutta liikenne- ja viestintäministeri Harakan mukaan toimista on jo käytännössä yhteisymmärrys.

Harakka viittasi ilmastotoimena ennen kaikkea biokaasutuotannon moninkertaistamiseen, muttei avannut erityisen syvällisesti, mistä tarkalleen ottaen on päästy sopuun.

Toimia on sorvattu hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, johon Harakka kuuluu. Hänen mukaansa ryhmän keskusteluissa auki on enää korkeintaan hyvin pieniä asioita.

– Kyllä meillä aika hyvä yhteisymmärrys näistä toimista on.

Näkökulmaeroja on yhä, sanoo Saarikko

Jatkokysymyksiin vastatessaan Saarikko totesi, että ainakin ilmastotoimien yksityiskohdista on vielä tarvetta keskustella.

– Sellaisesta [sovusta] ei ainakaan minulle ole vielä raportoitu. Hienoa, jos näin on! Viisikolle vähemmän työtä vielä budjettiriihen aattopäivinä, Saarikko sanoi hieman ironiseen sävyyn.

Saarikon mukaan monessa asiassa on löydetty yhteisymmärrys, mutta näkökulmaeroja ilmastomuutoksen hoidon osalta on edelleen.

Hallitus on linjannut tekevänsä päätökset ilmastotoimista, joiden avulla Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tähän mennessä vaadittavista päätöksistä on tehty noin puolet.