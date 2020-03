Timo haki pakettia Postista ja eteen työnnettiin lukuisten asiakkaiden lähmimä tabletti – Posti: "Tässä on toimittu väärin"

– Minulle työnnettiin tabletti eteen, johon olisi pitänyt koskea paljain sormin. Asiakaspalvelija selitti, että hän on tilannut kynän, mutta se ei ole vielä saapunut, Rajala kertoo.

"Tässä on toimittu väärin"

Postin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Kaisa Ilola myöntää, että tässä tapauksessa on sattunut moka.

– Tässä on toimittu väärin. Kaikissa yhteiskäytössä olevissa esineissä on nyt riskinsä. On sekä asiakkaiden että meidän henkilökuntamme etu, ettei tämmöistä tapahdu, Ilola sanoo.