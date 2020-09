Perhe järkyttyi helsinkiläishotellissa, kun pieni tytär toi näytille löytämänsä verisen ruiskun – hotellijohtajakin järkyttyi: "Sydän jätti lyömättä muutaman kerran"

Perheen isä kertoo MTV Uutisille tulleensa vaimon ja kahden pienen lapsen kanssa viikonlopuksi Helsinkiin elokuun lopussa. Toinen lapsista on vajaan vuoden, toinen ala-asteikäinen.

– Vauva konttaili lattialla ja ala-asteikäinen tyttö leikki. Huone näytti turvalliselta lapsille – emme osanneet epäillä mitään. Sitten ala-asteikäinen tuli kesken leikkien näyttämään löytämäänsä neulaa, isä kertoo.

Hän ja lasten äiti ymmärsivät heti, että kyseessä on neula, jota on todennäköisesti käytetty huumeen piikittämiseen.

– Olimme kyllä varoittaneet lasta aiemmin, että neuloihin ei saa ikinä koskea, vaan pitää pyytää aikuinen paikalle. Ehkä hän ei osannut ajatella, että neula voisi edes olla hotellihuoneessa, koska otti sen heti käteensä.

Lattialla myös veriläikkiä

Vanhemmat eivät ole varmoja, pistikö neula lapsen ihon läpi. Neulassa oli kuivunutta verta ja lapsi kertoi huomanneensa, että neula oli terävä.

Lisäksi hänellä oli kädessään myös nirhauma, eli teoriassa on mahdollista, että neulasta olisi voinut tarttua lapselle veren kautta esimerkiksi HIV tai hepatiitti.

– Neula oli ollut sängyn vieressä tummalla laminaattilattialla. En ollut itsekään huomannut sitä, kun olin aukaissut sänkyä hetki aiemmin. Kun katsoin tarkemmin, näin, että siinä oli ainakin kaksi kahden euron kolikon kokoista veriläikkää.

Lapsi seurantaan puoleksi vuodeksi

Vanhemmat soittivat terveysneuvontaan, josta kehotettiin olemaan oman kotipaikkakunnan terveysasemaan yhteydessä. Kotiin palattuaan he veivät tytön vastaanotolle.

– Hän saa kolme rokotetta ja puolen vuoden ajan hänen terveyttään seurataan. Meille on sanottu, että riski saada tauteja on pieni. Kuitenkin tiedämme, että riski on vakava, joten kyllä tämä mieltä on painanut, isä kertoo.

Perheen isä kertoo, että jälkeenpäin lapsi oli jonkin verran ahdistunut tilanteesta.

– Hän sanoi ymmärtäneensä, että jostakin vakavasta on kyse, kun minä ja vaimoni aloimme puhua korostetun rauhallisesti: "Laitapa se neula lattialle", isä kertoo.

6:32 Palautuspisteistä huolimatta huumeneuloja löytyy myös luonnosta – MTV vieraili Helsingin Kontulassa, jossa neuloja löytyy maastosta päivittäin.

Perhe sai odottaa hotellin vastausta

Huone oli Helsingin keskustassa sijaitsevassa Omena-hotellissa. Ketjussa ei ole vastaanottoa, sisäänkirjautuminen tapahtuu automaatilla.

– Soitimme hotellin palvelunumeroon. Sieltä sanottiin, että he pystyvät ainoastaan vaihtamaan meille uuden huoneen, mutta eivät osaa sanoa mitään mahdollisista korvauksista.

– Otimme toisen huoneen siksi ajaksi, kun järjestimme uuden huoneen toisesta hotellista. Luonnollisestikaan emme halunneet enää jäädä siihen hotelliin, isä kertoo.

Perhe sai ohjeen jättää asiasta ilmoitus hotellin sähköpostiin, minkä he tekivätkin seuraavana päivänä, lauantaina.

– Kun vastausta ei ollut tullut seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä, laitoin uuden palautteen, jonka aloitin: "Ymmärrättehän, että tämä on vakava asia…". Saimme samana päivänä vastauksen, jossa tapahtunutta pahoiteltiin ja luvattiin palauttaa huoneesta maksamamme rahat takaisin sekä korvata toisen hotellit kulut.

– Tytön vointia ei kuitenkaan kysytty tai tarjouduttu korvaamaan esimerkiksi rokotuksiin liittyviä kuluja, mikä vahvisti vaikutelmaa, ettei hotelli suhtautunut asiaan sen vaatimalla vakavuudella.

Hotelli pahoittelee tapahtunutta

Omena Hotellien toimitusjohtaja Kati Niemelä pahoittelee tapahtunutta.

– Tällaista ei saisi missään tapauksessa tapahtua ollenkaan, ja on erittäin valitettavaa, että näin on käynyt pienelle lapselle. Suuret pahoittelut virheestä sekä pahoittelut huolesta ja mielipahasta, jota perheelle on aiheutunut, Niemelä sanoo MTV Uutisille.

Hän kertoo Omena Hotellien ulkoistaneen siivouksen siivousfirmalle.

– Meillä on tarkat ohjeet siivouksen suhteen ja niitä ei ole täysin noudatettu. Huoneen siivonnut siivooja on pois tolaltaan, koska ei ole huomannut neulaa. Hän tuntee suurta syyllisyyttä tapahtuneesta.

"Olisi pitänyt vastata nopeammin"

Niemelä vahvistaa perheen isän kertoman siitä, että perhe on ollut viikonlopun aikana yhteydessä puhelinpalveluun, jolloin asiakkaalle heti luovutettiin toinen huone.

Niemelä myöntää myös sen, että perheen kirjalliseen palautteeseen on vastattu neljä päivää ensimmäisen viestin jälkeen.

– Varmasti olisi pitänyt vastata nopeammin. Yleensä pyrimme vastamaan kirjallisiin palautteisiin seuraavan arkipäivän aamuna. Valitettavasti olemme joutuneet koronan takia myös pienentämään resursseja, ja vastaamisessa voi mennä useampi päivä.

"Tällaisia virheitä ei saa enää tapahtua"

Niemelä myöntää, että asiakaspalvelussa – sekä viikonlopun puhelun aikana ja kirjalliseen palautteeseen vastatessa – ei ole osattu reagoida tilanteen vaatimalla tavalla.

– On valitettavaa, ettei tiimillä ole ollut kykyä reagoida tapauksen vaatimalla tavalla. Asiaan liittyviä yksityiskohtia olisi pitänyt tarkentaa jo puhelussa, jotta selvittelemään olisi päästy tehokkaammin. Kirjallisesta palautteesta olisi pitänyt otsikon perusteella ymmärtää, että kyse on tavallisesta poikkeavasta tilanteesta, johon pitää reagoida nopeasti, Niemelä sanoo.

– Tilannetta on sen jälkeen purettu ja käyty läpi. Tällaisia virheitä ei saa enää tapahtua.

Myös hotellinjohtaja järkyttyi

Niemelä kertoo itse kuulleensa tapauksesta keskiviikkona, kun perheen isä oli laittanut toisen kirjallisen palautteen.

– Olen itsekin äiti, ja siitäkin syystä todella järkyttynyt. Sydän jätti lyömättä muutaman kerran, kun kuulin, että lapsi on löytänyt huumeruiskun huoneesta.

Niemelä sanoo hotellin johdon ottavan perheeseen vielä yhteyttä.

– Asian prosessointi on vielä kesken. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun saamme kuitin toisen hotellin laskusta, joko minä tai operatiivinen johtaja olemme yhteydessä perheeseen.

Niemelä sanoo hotellin kiristäneen siivousohjeita jo ennestään koronan takia. Siivoojia on ohjeistettu myös havainnoimaan merkkejä huumeidenkäytöstä. Erityisohjeistuksesta huolimatta huumeruisku oli jäänyt huoneeseen.

– Olemme ohjeistaneet siivoojia huomaaman merkkejä huumeidenkäytöstä ja ilmoittamaan asiasta viranomaisille. Lisäksi siivouksen pitää aina tuplatarkistaa siivoamansa huoneet. Niin ei ole nyt tehty.

Lääkäri: Epätodennäköistä, että saisi tartuntaa

Yleislääkäri Toni Vänni Terveystalolta sanoo, että pääkaupunkiseudulla tapahtuu jatkuvasti tapaturmia, joissa lapset ovat käsitelleet ruiskuja. Melko usein käy myös niin, että neula on mennyt ihon läpi.

– Likaisten ruiskujen löytäminen julkisilta paikoilta on valitettavan yleistä. Leikkipuistoissa lapset saattavat astua neulaan tai tökätä kätensä siihen.

Vänni kertoo erityisesti siivoojien altistuvan käytetyille neuloille.

– Narkomaanit heittelevä neuloja roskakoreihin, ja niitä siivoavat altistuvat useinkin neuloille.

Vännin mukaan ruiskusta sairauden saaminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä.

– Hotellihuoneesta löydetyssä neulassa on ollut vanhaa verta – ehkä tuntien tai jopa päivien vanhaa. On äärettömän pieni riski, että siitä saisi minkäänlaista tartuntaa.

– Tietojeni mukaan Suomessa eikä maailmallakaan ole tietoa tapauksesta, jossa vanhasta, kuivuneesta neulasta olisi tullut hiv tai B-hepatiitti -infektiota. Tuore veri on eri asia, Vänni sanoo.

Teoriassa käytetystä neulasta voi tarttua toiseen ihmiseen HI-virus, hepatiitti B tai hepatiitti C. Tämä edellyttää tietysti, että veressä on jotakin kyseisistä viruksista. HI-virus saattaa aiheuttaa aidsia ja hepatiitit aiheuttavat maksasairauksia.

Vänni muistuttaa, että kaikilla ruiskun käyttäjillä ei automaattisesti ole sairauksia.

– Onhan ruiskulla saatettu ruiskuttaa myös lääkeainetta. Aina ei ole kyse huumeruiskusta, Vänni sanoo.

Vaikka veri olisi aivan tuoretta, on riski tartuntaan Vännin mukaan silti pieni.

– HI-virus ei elä kovin pitkään. Sanoisin, että kun veri kuivuu, kuolee virus siinä samalla. B-hepatiitti elää vain lyhyen aikaa, C-hepatiitti jonkin verran pidempään. On epätodennäköistä, että hepatiittikaan eläisi kuivassa veressä kokonaista vuorokautta.

Lapsi sai B-hepatiittirokotteen

Vänni kertoo, että terveydenhoidossa ja huoltotöissä tapahtuu jatkuvasti työtapaturmia, joissa likainen neula menee työntekijän ihon läpi. Silloinkaan, jos veressä on hi-virusta, B- tai C-hepatiittiä, ei taudin tarttuminen ole todennäköistä.

– Jos on juuri käytetty neula ja sillä pistää itseään, on todennäköisyys hivin saamiselle noin 0,1 prosenttia. B- ja C-hepatiitilla riski on suurempi.

Vännin mukaan likaisen neulan suurin terveysriski on tulehduksen vaara.

– Hiviä tai hepatiittia suurempi riski on saada bakteeri-infektio.

Omena-hotellissa ruiskun löytäneelle lapselle on annettu B-hepatiittirokote. Vännin mukaan tämä on yleinen käytäntö vastaavissa tapauksissa – etenkin, jos kyseessä on tuore tapaus. C-hepatiittia ja hiviä vastaan ei ole rokotetta.

– Aluksi otetaan yksi verikoe ja katsotaan, onko ihminen terve. Tämä tehdään, oli kyseessä lapsi tai aikuinen. Sen jälkeen otetaan verikoe 3 kuukauden ja 6 kuukauden välein ja katsotaan, näkyykö vasta-aineita.

Jos hi-virusta, B- tai C-hepatiittia vastoin kaikkia todennäköisyyksiä löytyisi verestä, aloitetaan lääkitys. Kaikkia kolmea on mahdollista pitää kurissa lääkkeillä.