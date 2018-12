Time valitsi ensimmäistä kertaa vuoden henkilöksi kuolleen – tunnustus menee Khashoggin lisäksi kolmelle toimittajalle ja yhdelle lehdelle

Palkinnon saavat murhattu saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi, filippiiniläinen toimittaja Maria Ressa, myanmarilaiset toimittajat Wa Lone ja Kyaw Soe Oo sekä yhdysvaltalainen sanomalehti Capital Gazette of Annapolis Marylandin osavaltiosta.

Khashoggi tapettiin hänen arvosteltuaan kruununprinssiä

Jamal Khashoggin tapaus on saanut tänä syksynä paljon huomiota maailman medioissa, myös MTV Uutisissa. Khashoggi tapettiin kotimaansa Saudi-Arabian konsulaatissa Turkin Istanbulissa hänen mentyään noutamaan avioliittoaan koskevia asiakirjoja.

Tutkinta Khashoggin kuolemasta on yhä kesken ja sen lopulliset seuraamukset vielä näkemättä. Tällä hetkellä tiedosutsvälineissä julkaistu todistusaineisto viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että kruununprinssi tilasi Khashoggin tappamisen ja vereteon tekemään hankittiin noin 20 saudiarabialaisen miehen joukko, josta ainakin osalla on taustaa kruununprinssin lähipiirissä.

Khashoggista tuli ensimmäinen kuollut, joka on nimetty Time -lehden vuoden henkilöksi.

Reutersin toimittajat saivat seitsemän vuotta vankeutta

Heidät otettiin kiinni viime joulukuussa ja he saivat myöhemmin Myanmarissa seitsemän vuoden vankeusrangaistukset maan ”virallisia salaisuuksia” koskevan lain rikkomisesta. He ovat edelleen vangittuina, mutta heidän tuomiosta tekemänsä valitus on otettu käsittelyyn.