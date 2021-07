Israelilaista vakoiluohjelmaa epäillään käytetyn toimittajien, aktivistien ja poliitikkojen tarkkailuun ympäri maailman

Asia selviää laajasta kansainvälisestä selvityksestä, jossa on tutkittu israelilaista NSO Groupia ja yhtiön Pegasus-haittaohjelmaa. Yhtiön syytetään toimittaneen vakoiluun hyödynnettävän ohjelman useiden maiden hallinnoille.

Pegasus-haittaohjelman käytön laajuudesta kertoivat sunnuntaina Haaretzin lisäksi muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post, brittilehti Guardian, ranskalainen Le Monde sekä saksalaiset Süddeutsche Zeitung ja Die Zeit. Kaikkiaan tietovuotoa on ollut tutkimassa yli 80 toimittajaa yhteensä 17 mediasta ympäri maailman.

Tutkituissa laitteissa jälkiä Pegasuksesta

Washington Postin mukaan ei ole tiedossa, kuinka montaa listalta löytyvää numeroa on todellisuudessa tarkkailtu.

Medioiden mukaan rikosteknisen tutkinnan kautta on kuitenkin selvitetty löytyykö listalla oleviin numeroihin yhdistetyistä laitteista jälkiä Pegasuksesta. Pienelle määrälle listalta löytyviä numeroita suoritetun tutkinnan perusteella ainakin yli puolessa tutkituista laitteista on löytynyt jälkiä kyseisestä haittaohjelmasta, kertoo Guardian.

Lehden mainitsemien laitteiden joukossa olivat muun muassa kahden saudiarabialaista toimittajaa Jamal Khashoggia lähipiirissä olleen naisen puhelimet. Saudi-Arabian kruununprinssin johtaman yksikön on kerrottu surmanneen Khashoggin Turkissa vuonna 2018.

Kymmenen maata korostuvat

Uutistoimisto AFP:n mukaan listalla on muun muassa AFP:n omia sekä muiden uutistoimistojen, kuten Reutersin ja AP:n toimittajia. Lisäksi listalla on esimerkiksi Wall Street Journalin, CNN:n, New York Timesin, al-Jazeeran ja El Paisin toimittajia.