Time-aikakauslehti on nimennyt Donald Trumpin vuoden henkilöksi.

Nimitys on Trumpille jo toinen. Hänet nimettiin vuoden henkilöksi vuonna 2016 hänen voitettuaan Yhdysvaltain presidentinvaalit ensimmäisen kerran.

BBC:n mukaan Time-lehden vuonna 1927 alkanut perinne toimi ensin nimellä "Man of the Year" (vuoden mies), ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta henkilölle tai liikkeelle, joka vaikuttanut vuoden tapahtumiin, niin "hyvässä kuin pahassa". Nimityksestä päättävät Time-lehden julkaisijat.

Time lehden mukaan Trumpin poliittinen uudestisyntyminen on ennennäkemätöntä Yhdysvaltain historiassa.

– Hän on ensimmäinen rikoksesta tuomittu entinen presidentti -- salamurhaajan luoti ohitti hänen kallonsa muutamalla sentillä Butlerissa ja seuraavien neljän kuukauden aikana hän voitti kaksi demokraattista vastustajaa, voitti kaikki seitsemän vaa'ankieli-osavaltiota ja oli ensimmäinen republikaani, joka sai presidentinvaaleissa äänienemmistön yli 20 vuoteen, Time lehden perusteluissa kerrotaan.

Lehti valitsi Trumpin kymmenen henkilön joukosta, joiden joukossa oli muun muassa varapresidentti Kamala Harris, Walesin prinsessa Catherine ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, joka on nyt Trumpin läheinen luottohenkilö.

Muita aiempia voittajia ovat olleet muun muassa ilmastonmuutosaktivisti Greta Thunberg, entinen presidentti Barack Obama, Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, paavi Franciscus ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky.

