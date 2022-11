"Tilapäisestä vasektomiasta" toivotaan ehkäisyn mullistajaa – "Suurin riski on…"

Vasektomiassa miehen siemenjohtimet katkaistaan, jolloin siittiöt eivät pääse siirtymään pois kiveksistä. Vasektomia on teknisesti mahdollista purkaa, mutta se ei aina palauta hedelmällisyyttä. Hydrogeeli sen sijaan haihtuisi elimistöstä arviolta noin kahdessa vuodessa, jonka jälkeen ehkäisykeinoa olisi halutessaan mahdollista jatkaa uudella pistoksella.

"Tilapäisen vasektomian" toimivuutta on nyt ryhdytty testaamaan Australiassa.

– Onnistuessaan se voisi olla todellinen suunnanmuuttaja, joka varmistaisi ehkäisyn olevan pariskuntien yhteinen velvollisuus. Miehille ei ole koskaan ollut tällaista mahdollista, tutkimusta johtava urologi Nathan Lawrentschuk sanoo The Sydney Morning Herald -lehdelle .

"Suurin riski on, ettei se toimi"

Kolme vuotta kestävään tutkimukseen osallistuu 25 australialaismiestä. Heistä neljä on jo saanut hydrogeelipistoksen. Miesten terveydentilaa seurataan tutkimuksen ajan säännöllisesti ja myös heidän spermanäytteitään tutkitaan.

Mikäli ehkäisykeino todetaan toimivaksi, on otantaa tarkoitus laajentaa. Kyseessä on ensimmäinen ihmisillä tehty tutkimus, mutta hiirikokeissa on saatu lupaavia tuloksia "tilapäisen vasektomian" tuloksista. Tutkijat ovat varmoja toimenpiteen turvallisuudesta.