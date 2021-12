Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto säveltäjä Osmo Tapio Räihälälle

Osmo Tapio Räihälä on taidemusiikin säveltäjä, jonka teoksia on esitetty eri puolilla maailmaa. Konserttojen ja sinfoniaorkestereille tehtyjen teosten lisäksi hän on muun muassa säveltänyt teoksen skotlantilaisesta jalkapalloilija Duncan Fergusonista.