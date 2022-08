Elfyn Evans jäi suomalaiskuskien jalkoihin – "Ei näytä kovin hyvältä minun osaltani"

– On aika selvää, että viikonloppu ei ollut kovin helppo minulle ja toki se turhauttaa. En oikein missään vaiheessa löytänyt viimeistä luottoa tekemiseen. Monet kysyivät minulta ennen kisaa, että mitä tämän rallin voittamiseen vaaditaan. Sanoin aina, että kaiken pitää loksahtaa kohdilleen. Näin ei minun osaltani käynyt tänä viikonloppuna, Evans summasi kisan jälkeen.

– Se on kuitenkin positiivista, että tallikaverieni vauhdista voi päätellä, että auton suorituskyky on hyvää. Itse jouduin raapimaan päätäni liian monesti, että mistä saisin sen puuttuvan pari sekuntia per pätkä. Siinä mielessä tämä ei näytä minun osaltani kovin hyvältä, sillä Kalle ja EP ajoivat samalla laitteella kovempaa, Evans tunnusti.